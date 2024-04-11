На острове королей раскопан клад из серебряных монет XII века

В Швеции археологи из Музея округа Йенчепинг обнаружили богатый клад серебряных монет на острове Висингсе, расположенном в южной части озера Веттерн.

© Jönköping County Museum

Как сообщает Heritage Daily, клад был найден в церкви XVII века, которая была построена на руинах более ранней церкви XII века. Археологи провели там раскопки и нашли остатки двух захоронений. Останки плохо сохранились, но удалось установить, что один из погребенных был мужчиной, умершим в возрасте от 20 до 25 лет.

Исследование могил и привело к другой, неожиданной находке. Археологи раскопали клад из 170 серебряных монет, датируемых XII веком. Это оказались так называемые брактеаты, выпускавшиеся в период с 1150 по 1180 год, в основном, в немецкоязычных странах - Саксонии и Тюрингии.

"Брактеаты представляли собой типичную валюту "регионального пенни", изготовленную из тонкого серебряного листа и выпускавшуюся в трех номиналах: два пфеннига (блафферт) с замысловатым изображением, один пфенниг (хольпфенниг) с грубым изображением и полые монеты достоинством в полпфеннига, - следует из сообщения музея округа Йенчепинг. - Находки в христианских могилах встречаются редко, этот обычай относится к доисторическим временам, что делает находку Висингсе особенной".

Кстати, данный остров примечателен тем, что в XII и XIII веках на нем размещались резиденции шведских монархов. Известно, что здесь были похоронены четыре шведских короля: Карл Сверкерссон, Эрик Кнутссон, Йохан Сверкерссон и Магнус Ладулос.