Ученые запечатлели редкое явление прыжков императорских пингвинов

Сотни молодых императорских пингвинов, собравшихся на краю шельфового ледника в Антарктике, сделали свои первые шаги в самостоятельную жизнь, прыгая в ледяные воды океана. Как пишет Центральная Служба Новостей, этот уникальный момент был зафиксирован камерами в заливе Атка, Западная Антарктика, и войдет в документальный сериал "Секреты пингвинов", который планируется к показу в День Земли 2025 года.

Наблюдение за птенцами, которые оценивали свои шансы прыгнуть с высоты около 16 метров, было захватывающим. Исследователи отметили, что в последнее время пингвины предпочитают гнездиться на шельфовых ледниках вместо дрейфующих морских льдов, что связывают с ранним таянием морского льда из-за изменения климата. Питер Фретвелл, ученый из британской антарктической службы, подчеркнул необычность наблюдений за птенцами, прыгающими с такой высоты.

Команда съемочной группы использовала дроны для минимального вмешательства в естественную среду пингвинов и одновременно для документирования их первых шагов к независимости. Это открытие не только украсит предстоящий сериал, но и предоставит ученым ценные данные для изучения поведения и адаптации императорских пингвинов к меняющимся условиям окружающей среды.