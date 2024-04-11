Ученые объяснили происхождение загадочных древних костей

Ученые Боннского университета в Германии объяснили происхождение древних костей, которые обнаруживались в различных регионах Западной и Центральной Европы с XIX века. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PeerJ, они принадлежат гигантским морским ящерам мезозойской эры.

В 1850 году британский натуралист Сэмюэл Стачбери сообщил в научном журнале о загадочной находке — цилиндрическом фрагменте большой кости, найденном в месторождении окаменелостей Ост-Клифф недалеко от Бристоля. С тех пор подобные фрагменты обнаруживались по всей Европе. Изначально Стачбери предположил, что они принадлежат вымершим амфибиям лабиринтодонтам, однако этот вывод был подвергнут сомнению другими специалистами, которые приписывали их зауроподам, стегозаврам или неизвестной группе динозавров.

В новой работе ученые проанализировали микроструктуру костной ткани этих образцов и выяснили, что они демонстрируют очень специфическую комбинацию свойств, что позволяет отнести их к одной группе животных. Костная стенка содержит длинные нити минерализованного коллагена, белковых волокон, которые переплетаются характерным образом, ранее не наблюдавшимся в костях наземных животных.

В то же время ученые заметили определенное сходство с окаменелостями крупных ихтиозавров. Вероятно, что окаменелости представляют собой фрагмент нижней челюсти морского существа. Сравнивая образцы с челюстями других видов этой группы животных, можно сделать вывод о длине от 25 до 30 метров.

Первые ихтиозавры жили в раннем триасе, около 250 миллионов лет назад. Виды размером с кита существовали давно, но самые крупные существа появились около 215 миллионов лет назад. Почти все виды ихтиозавров вымерли в конце триасового периода более 200 миллионов лет назад.