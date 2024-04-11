Россияне рассказали, сколько готовы заплатить за полет на Луну

Более 70 % россиян хотели бы отправиться в космос в качестве туристов, чтобы посмотреть на Луну, Марс и побывать на международной космической станции.

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Об этом рассказали аналитики «Почта Банка».

«Половина опрошенных заявили, что отправились бы в космический полет вне зависимости от стоимости билета, при наличии необходимых средств. 21% – готовы потратить до 100 тысяч рублей, 14% – до полумиллиона, еще 3% – свыше 1 миллиона рублей, на бесплатный полет согласились 12% респондентов», – приводит результаты исследований «Газета.ру».

Желание отправиться в космос выразили 74% россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Так большая часть респондентов (47%) хотела бы взглянуть на землю с орбиты, еще 14% – убедиться в отсутствии внеземной жизни, остальные – сделать селфи. Кроме того, россияне (27%) хотели бы посетить космодром Байконур, причем многие готовы реализовать мечту, используя в том числе кредитные средства.

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Полеты на Луну, международную космическую станцию и Марс вызывают наибольший интерес у горожан. При этом, более половины респондентов никогда не задумывались о профессии космонавта.