Экс-инженер Microsoft назвал Windows 11 «комично ужасной»

Бывший инженер Microsoft Энди Янг раскритиковал Windows 11. На это обратили внимание журналисты издания Neowin.

© Unsplash

Янг, которого авторы медиа назвали ветераном Microsoft, написал в своем блоге в X, что новая ОС медленно работает на его компьютере. Специалист отметили, что система тормозит на устройстве с процессором Intel Core i9 и 128 гигабайтами оперативной памяти. Его ПК стоит 1600 долларов, или около 149 тысяч рублей.

Энди Янг назвал Windows 11 «комично ужасной». При этом он отметил, что любит Windows и много лет помогал делать операционную систему лучше. «Я хочу, чтобы все было так же хорошо, как было раньше», — заметил экс-инженер Microsoft.

Также Янг обратился к руководителям корпорации. «Если данные показывают, что созданное вами программное обеспечение разочаровывает значительный процент пользователей, это означает, что еще есть над чем поработать», — заключил Энди Янг.

Ранее журналисты издания Neowin выяснили, что Microsoft запланировала добавить в Windows 11 новые инструменты рекламы. Так, в ОС появится отдельная кнопка, по нажатию на которую пользователям будут показывать рекламу.