Япония отправит на Луну герметичный луноход

Япония и NASA подписали соглашение о совместном освоении Луны, в рамках которого Япония обязуется разработать и отправить на естественный спутник нашей планеты герметичный луноход.

© Ferra.ru

Аппарат сможет вмещать двоих астронавтов и обеспечивать их жизнедеятельность до 30 дней. Это позволит совершать длительные пилотируемые экспедиции по поверхности Луны.

NASA, в свою очередь, обеспечит доставку лунохода и астронавтов на поверхность спутника. Запуск запланирован на миссию Artemis VII или позже, примерно через 10 лет.

Соглашение между главой агентства Биллом Нельсоном и министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахито Мориямой знаменует собой новый этап в сотрудничестве двух стран в области космических исследований.

Создание герметичного лунохода — это амбициозный проект, который позволит значительно расширить возможности человека на Луне.