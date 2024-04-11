Эксперты рассказали, опасны ли восстановленные смартфоны

Екатеринбург вошел в пятерку городов по популярности восстановленных смартфонов. Уральцы все чаще интересуются премиальными гаджетами, приобретенными на вторичном рынке, сообщает пресс-служба компании «Мегафон».

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Между тем многие потребители опасаются приобретать аппараты такого рода, полагая, что они могут иметь скрытые неисправности и даже шпионские программы.

Однако в пресс-службе «Мегафона» отрицают такую возможность.

«Покупая бывший в употреблении смартфон, клиент получает возможность значительно сэкономить на покупке смартфона – с выгодой обновить свое старое устройство, например, или купить значительно дешевле телефон ребенку. При этом клиент защищен от рисков. В своей рознице мы даем гарантию на каждое устройство», – прокомментировали эксперты компании.

С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Екатеринбурге вырос почти в 2 раза в численном выражении и на 120 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя цена флагманского смартфона на «вторичке» составляет чуть менее 25 000 рублей.

Екатеринбург занял четвертое место в пятерке российских городов по спросу на такого рода аппараты – после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Самой популярной ожидаемо оказалась продукция компании Apple – это каждая третья покупка (32,4 %) от всех восстановленных гаджетов. Самые популярные модели: iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ. На втором месте бренд Samsung (31,1 %), на третьем – Xiaomi с долей в 15,6 %. При этом доля китайцев на вторичном рынке выросла в три раза.