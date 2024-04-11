Первая женщина-космонавт Белоруссии Василевская вернулась в Минск

Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская вернулась на родину из России, где проходила реабилитацию после полета на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в национальной компании "Белавиа", отметив, что самолет с Василевской приземлился в аэропорту.

В Национальном аэропорту ей организовали торжественную встречу. Сюда приехали представители общественности, Национальной академии наук и молодежь.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита президента Белоруссии Александр Лукашенко в Москву, 12 апреля планируется совместное мероприятие с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю Дня космонавтики, главы государств пообщаются с космонавтами.

Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская, российский космонавт Олег Новицкий и женщина-астронавт NASA Лорел О'Хара 6 апреля вернулись на Землю с МКС на борту корабля "Союз МС-24". О'Хара прибыла на станцию в сентябре 2023 года на "Союзе МС-24", а Новицкий и Василевская - 25 марта 2024 года на борту корабля "Союз МС-25" в рамках двухнедельной экспедиции посещения.