В РФ появился комплекс для защиты от атак на спутники связи

Генеральный директор российского государственного оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что в России появился комплекс для защиты от атак на спутники связи. Об этом Волин рассказал в интервью ТАСС.

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По информации агентства, Волин утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста.

«Да, завершена», — подтвердил глава оператора.

Он добавил, что система уже защищает российские аппараты. Волин не стал освещать подробности, чтобы «не давать подсказку тем людям, которые не желают нам добра».

До этого издание Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба писало, что Пентагон сосредотачивает усилия на предотвращении использования российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink.

Starlink является новым поколением спутниковой сети, которое обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любой точке мира.