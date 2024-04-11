«Шедеврум» и Kandinsky стали самыми упоминаемыми нейросетями в соцмедиа

Самыми упоминаемыми в социальных медиа отечественными нейросетями за 2023-2024 годы стали "Шедеврум" от "Яндекса" и Kandinsky от Сбера.

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Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В первой пятерке рейтинга самых упоминаемых в соцмедиа нейросетей [находятся] две российские языковые модели - Шедеврум и Kandinsky", - говорится в исследовании.

Также в десятку упоминаемых вошли GigaChat и YandexGPT. Всего в рейтинге восемь российских решений.

Отмечается, что сценарий с генерацией текста с помощью нейросетей оказался самым обсуждаемым в русскоязычных соцмедиа и составил 43% от всех упоминаний генеративных нейросетей за период с апреля 2023 года по март 2024 года. На втором месте - генерация картинок (40% упоминаний), на третьем месте - генерация видео (16%). Наименее обсуждаемой темой, согласно данным аналитиков, стала генерация аудио.

В исследовании были проанализированы более 36 млрд публичных русскоязычных сообщений пользователей социальных медиа за период с апреля 2023 года по март 2024 года.