"Шедеврум" и Kandinsky стали самыми упоминаемыми нейросетями в соцмедиа
Самыми упоминаемыми в социальных медиа отечественными нейросетями за 2023-2024 годы стали "Шедеврум" от "Яндекса" и Kandinsky от Сбера.
Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"В первой пятерке рейтинга самых упоминаемых в соцмедиа нейросетей [находятся] две российские языковые модели - Шедеврум и Kandinsky", - говорится в исследовании.
Также в десятку упоминаемых вошли GigaChat и YandexGPT. Всего в рейтинге восемь российских решений.
Отмечается, что сценарий с генерацией текста с помощью нейросетей оказался самым обсуждаемым в русскоязычных соцмедиа и составил 43% от всех упоминаний генеративных нейросетей за период с апреля 2023 года по март 2024 года. На втором месте - генерация картинок (40% упоминаний), на третьем месте - генерация видео (16%). Наименее обсуждаемой темой, согласно данным аналитиков, стала генерация аудио.
В исследовании были проанализированы более 36 млрд публичных русскоязычных сообщений пользователей социальных медиа за период с апреля 2023 года по март 2024 года.