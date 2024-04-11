Обнаружен молодой и теплый аналог Юпитера

Международная группа астрономов обнаружила новую молодую и теплую экзопланету, по размеру аналогичную Юпитеру. Об этом сообщается на сервере препринтов arXiv.

Новооткрытый мир, получивший обозначение TOI-4862 b, был обнаружен спутником НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS). Аппарат выявил транзитный сигнал на кривой блеска TOI-4862 — молодой звезды G-типа, расположенной примерно в 762 световых годах от Земли. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими наблюдениями.

TOI-4862 b имеет радиус 0,93 радиуса Юпитера, а его масса составляет примерно 0,96 массы Юпитера. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 98,3 дня по умеренно эксцентричной орбите (с эксцентриситетом 0,294) на расстоянии 0,41 астрономической единицы от него. Из-за такого эксцентриситета равновесная температура TOI-4862 b, вероятно, варьируется от 274 до 500 кельвинов, что позволяет отнести ее к типу теплых юпитеров.

Родительская звезда TOI-4862 на несколько процентов меньше и менее массивна, чем Солнце, а ее возраст оценивается в 1,1 миллиарда лет. Звезда имеет эффективную температуру около 5455 кельвинов, а ее металличность находится на уровне -0,03 dex.

Металличность — это логарифмический показатель соотношения атомов водорода и элементов тяжелее гелия, которые в астрофизике относят к «металлам», по сравнению с этим показателем у Солнца. У звезд с содержанием металлов меньше, чем у Солнца, металличность имеет отрицательное значение.