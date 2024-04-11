Госкомиссия вновь допустила первую ракету-носитель "Ангара-А5" до пуска

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему первому пуску ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Старт намечен на полдень по московскому времени, сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Сегодня на космодроме Восточный решением государственной комиссии первая ракета космического назначения "Ангара-А5" допущена к заправке и пуску", - говорится в сообщении.

По решению госкомиссии, старт ракеты с площадки 1А намечен на 12:00 мск 11 апреля.

Примерно через 12,5 минуты после пуска разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени "Ангары" и продолжит ее выведение на целевую орбиту.