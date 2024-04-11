Подростки в США стали меньше смотреть YouTube и чаще пользоваться VR

Рынок AR/VR может быть нишевым, но новое исследование Piper Sandler показывает тенденцию, которая пока касается США, но легко может распространиться глобально — подростки страны все чаще используют VR-устройства.

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Исследование показывает рост еженедельного использования VR среди американских подростков: с 10% до 13% по сравнению с осенью 2023 года. Хотя это и скромный рост, он свидетельствует о растущем интересе к технологии в стране.

Этот рост совпал с недавним запуском Apple Vision Pro, несмотря на ее высокую цену (3 500 долларов). Хотя Apple скорее всего продаст ограниченное количество Vision Pro (по оценкам аналитиков, к концу года будет продано 250 000 устройств), запуск этой модели, похоже, вызвал более широкий интерес к VR-гарнитурам разных брендов, что потенциально может принести пользу более доступным конкурентам.

Опрос Piper Sandler также выявил другие тенденции в использовании технологий подростками: они тратят меньше времени на Netflix и YouTube по сравнению с прошлой весной. Доля Netflix снизилась на 21%, а YouTube — на 13%.