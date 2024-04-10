Поведение одного магнетара озадачило ученых

Странное поведение магнетара под названием XTE J1810-197 — нейтронной звезды с сильным магнитным полем — привлек внимание ученых. По их словам, оно заключается в излучении, испускаемом им, передает Science Alert.

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Данный магнетар обнаружили в 2003 году. И уже тогда ученые обратили внимание на активное радиоизлучение, исходящее от звезды. При этом в 2008 году оно практически прекратилось и не фиксировалось десять лет. Вновь звезда проявила себя в 2018 году, но уже со странностями в излучении, которые заключались в необычной поляризации — свойстве световых и электромагнитных колебаний размещаться в одной определенной плоскости. Ученые отметили, что в отличие от других радиосигналов этот магнетар излучает большое количество быстро меняющейся круговой поляризации. До этого ничего подобного не наблюдалось.

Кроме того ученые обнаружили, что поляризация выявила сдвиг ориентации магнетара относительно Земли — он раскачивается или прецессирует, поворачивая свою ось, как волчок, но через несколько месяцев это полностью прекратилось.

По мнению ученых, причиной странностей звезды мог стать разрыв на ее поверхности. В таком случае окажется опровергнута теория о том, что прецессирующие магнетары извергают редкие, повторяющиеся быстрые радиовсплески. Кроме того дальнейшие исследования звезды могут дать ученым новые данные об объектах подобного типа и внутренней структуре нейтронных звезд.