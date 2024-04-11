В Крыму обнаружили золотые украшения с изображением Горгоны Медузы

В Крыму исследователи обнаружили золотые украшения: ожерелье, серьгу в виде кусающего свой хвост льва и большую подвеску с изображением Горгоны Медузы. Об этом заявил директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

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Артефакты были найдены в ходе расчистки разграбленного в 1990-х годах античного склепа на некрополе Кыз-Аул близ поселка Яковенково Ленинского района. Там же была обнаружена золотая подвеска.

«Хотя артефакт и был деформирован, на подвеске было отчётливо видно лицо Горгоны Медузы. По всей видимости, данная вещь служила при жизни оберегом своему хозяину», – отметил Марков.

По его словам, такой рисунок был распространен среди римской военной аристократии. Существуют сведения, что ее на своих доспехах размещали Траян, Адриан и Марк Аврелий.

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