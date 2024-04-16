Как космонавты «летают» в нулевой гравитации?

На Земле даже самый неловкий человек может легко почувствовать движения своих конечностей, но что насчет космонавтов? Как люди справляются с ориентированием на орбите, где им не помогает земная гравитация? Портал sciencealert.com рассказал о свежем исследовании.

Научная работа, опубликованная в журнале Microgravity, представила любопытную находку. Исследование показало, что, по факту, наличие или отсутствие гравитации не влияет на способность людей рассчитывать свои движения. Низкая гравитация меняет восприятие астронавтов таким образом, что они ощущают собственные движения гораздо быстрее, чем в реальности. Однако при этом члены экипажа все равно могут точно прикидывать дистанции в визуальных симуляторах как во время полета, так и по возвращению на Землю.

Авторы работы утверждают, что разгадка тайны кроется в способности людей компенсировать недостатки околоземной орбиты при помощи зрения. В космосе микрогравитация нарушает работу вестибулярной системы человека: без гравитации, постоянно притягивающей жидкость во внутреннем ухе, мы не можем инстинктивно определить, где верх, а где низ.

Обычно вестибулярная система работает совместно со зрительной для определения скорости, дальности и направления движения. Но на орбите нагрузка на жидкость во внутреннем ухе снижается, из-за чего органы зрения становятся более чувствительными — чтобы компенсировать недостаток информации.

Ученые протестировали 12 астронавтов (6 мужчин и 6 женщин) до выхода на орбиту, во время годичного пребывания на МКС и по возвращении на Землю. Первые тесты проводились в сидячей позиции и лежа на спине; в космосе они пристегивали себя к спинкам сидений. Опыты показали, что вскоре по возвращению астронавты немного переоценивали визуальное расстояние лежа на спине, однако разница по сравнению со статистикой до полета быстро исчезла.