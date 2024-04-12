ZTE выпустила бюджетный складной смартфон Nubia Flip

Китайская компания ZTE объявила о выпуске складного смартфона Nubia Flip. Гаджет уже поступил в продажу в Китае по цене от 2999 юаней (около 40 тыс. рублей). Когда он доберётся до других стран, неизвестно.

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Nubia Flip получил двойной AMOLED-экран: основной с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 2790х1188 и частотой 120 Гц и дополнительный с диагональю 1,43 дюйма, разрешением 466х466 и частотой 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также оснащён батареей объёмом 4310 мАч.

В ZTE отмечают, что Nubia Flip — один из самых бюджетных складных смартфонов на рынке. В компании заявили, что гаджет выдержит более 200 тыс. открываний и закрываний.