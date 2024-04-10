Bloomberg: Apple перебросила в Индию 14% производства iPhone

За последние годы Apple вывела из Китая значительную часть своего производства. По данным Bloomberg, на начало 2024 года в Индии производилось до 14% от всех iPhone. Таким образом, в прошлом финансовом году, который закончился 31 марта 2024 года, Apple заработала на iPhone из Индии около $14 млрд. Сейчас каждый седьмой iPhone производится в Индии. В этой стране Apple заказывает разные модели. В основном это базовые версии смартфонов серий от iPhone 12 до iPhone 15. Модели Pro и Pro Max компания по прежнему получает от китайских производителей. Apple создает производственные центры iPhone в Индии с тех пор, как премьер-министр Нарендра Моди начал продвигать свою инициативу "Сделано в Индии", которая требует, чтобы 30% продуктов, продаваемых иностранными компаниями, производились или собирались внутри страны. Данная инициатива мотивировала некоторых вендоров открыть фабрики в Индии, что создало в стране много новых рабочих мест. По данным источников Bloomberg, крупнейшими контракторами Apple в Индии являются Foxconn и Pegatron. На них пришлось 67% и 17% iPhone, сделанных в Индии соответственно. Остальные устройства были произведены компанией Wistron.