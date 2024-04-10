Определены три вида опасных китайских моллюсков-беззубок

Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) в составе международной группы ученых выяснили, что гигантские китайские беззубки (двустворчатые моллюски) Sinanodonta, которые агрессивно распространяются в водоемах мира, - это три разных вида.

Как сообщил ТАСС директор центра Иван Болотов, это важно для контроля распространения и борьбы с вселенцами.

"Эта группа моллюсков - гигантские китайские беззубки, она всегда была очень сложной для систематики в связи с отсутствием морфологических признаков, чтобы эти виды различать. Чтобы с этим разобраться, потребовалось больше десяти лет работы, большой массив генетической информации по всему миру. Благодаря этому удалось сделать их ревизию, разделить на три вида: Sinanodonta woodiana (синанодонта вудиана), Sinanodonta lauta (синанодонта лаута) и Sinanodonta pacificа (синанодонта пацифика) и показать, что в тропиках пацифика расселяется, в умеренных широтах - вудиана и лаута. Это принципиально важно с точки зрения контроля биологических инвазий, поскольку китайские беззубки - это наиболее агрессивная группа, которая очень активно распространяется", - сказал Болотов.

Ученые определили, что Sinanodonta pacificа - это новый для науки вид. Он происходит с острова Тайвань, на континент он попал с рыбоводческих ферм вместе с рыбой вроде тиляпии и толстолобика. Он уже распространился в Малайзии, Мьянме, на Филиппинах и на островах Индонезии, а также на Новой Гвинее, в Ираке, Коста-Рике, отмечался в США.

Вудиана происходит из реки Янцзы, а лаута - из притока Амура - реки Сунгари. В 2020 году архангельские специалисты доказали факты, что китайские беззубки активно заселяют крупные российские водоемы. В Волге они образуют плотные поселения, в Енисее и Оби беззубки живут в водах, подогреваемых ТЭЦ. Моллюски уже обнаружены в водоемах Подмосковья.

У синанодонт большие раковины, они могут достигать 26 см в диаметре. Китайские беззубки намного крупнее местных видов, они образуют плотные поселения и вытесняют местных моллюсков и насекомых. Кроме того, личинки вселенцев паразитируют на рыбе.

"Экологический риск заключается в том, что рыба, зараженная личинками синанодонт, становится иммунной к личинкам местных видов моллюсков - она начинает их отторгать", - отметил Болотов.

Это тоже ведет к снижению численности местных видов.

Помимо вытеснения местной фауны, моллюски могут причинять ущерб объектам инфраструктуры, если образуют большие обрастания. Специалисты отмечают, что китайские беззубки очень неприхотливы. Например, вудиана способна жить в заброшенных прудах и в ямах с непроточной водой. Главное, чтобы там была рыба.

Контроль и борьба

По словам ученого, быстрое и глобальное распространение беззубок требует введения контроля, чтобы не допустить дальнейшей инвазии.

"Сейчас они имеют практически уже глобальное распространение, и они требуют специальных мер биологического контроля на местах, специальных действий от политиков, например, предусмотреть в законодательстве контроль за расселением рыб с ферм", - пояснил он.

Биологи предлагают тщательно проверять рыбопосадочный материал на наличие паразитов, вводить карантин для завозной аквакультуры. Ученые также рекомендуют запретить продавать беззубок в зоомагазинах.

Эффективных методов борьбы с этими моллюсками нет, популяцию можно уничтожить лишь в небольших непроточных водоемах. Когда в 2010 году в штате Нью-Джерси на рыбных фермах были обнаружены беззубки, во всех прудах был понижен уровень воды, а рыбу уничтожили токсичным веществом. Международная группа исследователей рекомендует ручное изъятие китайских беззубок из водоемов.

Впрочем, от этих моллюсков может быть и польза. Например, в некоторых регионах их употребляют в пищу. Кроме того, это фильтраторы, и они могут улучшать качество воды.