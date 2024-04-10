Белорусский телескоп будет установлен на спутнике Союзного государства

"Всевидящим оком" в шутку окрестили конструкторы белорусский телескоп с разрешением 0,35 метра, который будет установлен на российском спутнике, сообщил 10 апреля журналистам на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики, глава "Геоинформационных систем" НАН Сергей Золотой.

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Пояснив, что сфера дистанционного зондирования планеты развивается в республике достаточно давно, он обратил внимание, что именно с запуском своих аппаратов она "перешла в другую фазу использования этой космической информации", цитирует специалиста БЕЛТА.

В настоящее время, рассказал представитель Академии наук, существуют две мировые тенденции по изучению планеты с околоземной орбиты. Одна связана с созданием тяжелых космических аппаратов с хорошим разрешением. Именно один из таких сейчас и создается совместно специалистами Союзного государства, уточнив, что его "запуск запланирован на 2028 год".

По его словам, Россия делает платформу и обеспечит запуск, а белорусское предприятие "Пеленг" делает телескоп.

"Это будет соответствующий оптический прибор, благодаря которому можно будет получать снимки очень высокого качества с высоты 500 км", - резюмировал ученый.

Кстати, комментируя космические проекты Синеокой, глава дипломатической миссии России в РБ Борис Грызлов на днях напомнил, что еще в прошлом столетии Минск был в числе лидеров по разработке космических технологий. И для советской космической программы белорусские инженеры создавали оптические приборы, системы управления пусками ракет, программные комплексы для обработки изображений, системы дистанционного зондирования Земли.

А в рамках СГ была создана и совместная наземная система управления космическими аппаратами, инфраструктура приема и обработки информации. Сейчас в действующую группировку спутников входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли БКА и пять аналогичных российских аппаратов серии "Канопус". Их использование приносит партнерам прямые и экономически ощутимые результаты, в частности в сельском хозяйстве.

Новые союзные технологии, пояснил Грызлов, будут применяться и при создании новой орбитальной станции. Она станет преемницей российского сегмента МКС, которая приближается к концу срока своей службы.

"Такая стратегия позволит сфокусироваться на достижении конкретных целей, важных именно для России и Беларуси", - заявил он.

Дело в том, что до сих пор угол наклонения МКС позволяет с орбиты видеть примерно 15-20 процентов территории России, а для новой российской станции выбрана принципиально другая траектория движения. Она обеспечит полный обзор земной поверхности, включая важнейшую по многим параметрам арктическую зону, резюмировал дипломат.