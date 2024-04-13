Перья и короткие лапы: самые частые вопросы о тираннозаврах

Могучие тираннозавры — пожалуй, самые известные динозавры на планете. Их обнаружили больше века назад, и за это время они заинтересовали бесчисленное множество людей всех профессий и возрастов, не говоря уже о популярной культуре. Портал livescience.com ответил на самые частые вопросы о тираннозаврах.

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Когда жили тираннозавры?

Тираннозавры жили на планете между 67 и 66 млн лет назад в конце мелового периода. По крайней мере, на это намекают научные данные. Но есть нюанс: палеонтологическая летопись западной части США и Канады, где обычно находят останки тираннозавров, не имеет информации, датируемой 69-67 млн лет назад. До 69 млн лет назад многие динозавры, найденные в тех регионах, были сравнительно маленькими. После «прорехи» же они стали гораздо больше — как раз тогда человечество и нашло первые ископаемые останки тираннозавра.

Насколько большими были тираннозавры?

Тираннозавр — один из самых крупных хищных динозавров в истории. Сью, самый сохранившийся представитель вида, при жизни скорее всего достигала длины примерно 12 метров при росте 3,8 метра. Хотя эти цифры приблизительные, т.к. скелет Сью не имеет полностью завершенного хвоста. Для контекста, ученые пока в принципе не нашли идеально сохранившийся хвост тираннозавра. А средний вес взрослых особей варьировался от 6 925 до 10 450 килограмм.

Где и когда впервые нашли останки тираннозавра?

Барнум Браун, охотник за ископаемыми, работавший на Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, впервые задокументировал ископаемые останки тираннозавра в 1902 году. Он нашел их в штате Монтана. Но стоит отметить, что его находка была не первой в мире. В 1892 палеонтолог Эдвард Коуп опубликовал научную работу, посвященную двум фрагментам позвонка, найденным в Южной Дакоте. Тогда их присвоили некоему рогатому динозавру, однако на самом деле кости принадлежали тираннозавру.

Какими были тираннозавры при жизни?

Динозавры относятся к археозаврам: большой группе животных, среди которых числятся птицы и крокодилы. И те, и другие обычно проявляют стадное поведение, поэтому не исключено, что их общий предок был таким же.

Гипотезу о стадной природе тираннозавров косвенно подтверждают и другие находки. Например, в Канаде исследователи изучили три параллельных тропинки, по которым шагали тираннозавриды: динозавры шли рядом друг с другом, путешествуя в одном направлении. Правда, нельзя сказать наверняка, что отпечатки лап был оставлены в одно и то же время.

Помимо этого, важно учитывать пропорции размера мозга и туловища. Тираннозавры, как и некоторые современные рептилии, вроде крокодилов и черепах, обладали достаточно большим мозгом. Вероятно, их поведение тоже было схожим. Тираннозавры наверняка защищали свои гнезда, но в остальном вели себя совсем не как типичные млекопитающие. Кроме того, анализ черепной полости динозавра выявил крупные обонятельные луковицы — они обладали хорошим чувством обоняния.

Почему руки динозавров были такими короткими?

Палеонтологи предложили разные объяснения того, почему столь грозные динозавры получили настолько маленькие, «игрушечные» лапки. Есть вероятность, что они использовали руки для спаривания, а также для сдерживания или нападения на добычу. А возможно и для того, чтобы ронять трицератопсов на бок.

Были ли у тираннозавров перья?

Ученые не нашли доказательств того, что тираннозавры были покрыты перьями. Другие тероподы (двуногие, преимущественно хищные динозавры) оставили ископаемые останки перьев, но тираннозавров среди них нет. Напротив, хорошо сохранившиеся останки показывают, что, скорее всего, тираннозавры имели мелкие чешуйки на шее, торсе, хвосте, ногах и ступнях.