Запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного снова отменили

Запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменен. Как сообщает РИА Новости, соответствующая команда прозвучала на стартовой площадке.

Пуск перенесен по меньшей мере на сутки. Причины пока неизвестны.

Изначально запуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Орион» был запланирован на 12:00 мск 9 апреля, однако за минуту до старта на космодроме дали команду об отбое. Как объяснили в Роскосмосе, автоматика остановила процесс из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Позднее госкомпания заявила, что государственная комиссия дала разрешение на новый пуск ракеты 10 апреля.

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Этот запуск должен стать первым для «Ангары-А5» с космодрома Восточный — ранее ракеты семейства стартовали лишь с космодрома Плесецк в Архангельской области. Инфраструктуру для «Ангары» строили с 2018 года, а в 2023 году Роскосмос провел успешные испытания с использованием электрозаправочного макета.