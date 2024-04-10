Раскрыта причина устойчивой веры в теории заговора

Ученые Иллинойского университета в Чикаго раскрыли причину, по которой многие люди склонны устойчиво верить в теории заговора, несмотря на высмеивание конспирологии в массовой культуре. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLoS ONE, люди плохо распознают теорию заговора, если они верят в этот заговор. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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В двух экспериментах приняли участие около 250 человек. В первом добровольцам предлагалось прочитать краткое изложение новостных статей, половина из которых содержала информацию о теории заговора. Во втором использовались утверждения, которые либо включали, либо не включали теорию заговора, но не взятые из СМИ. Теории заговора касались, например, вакцинации или беспроводных сетей 5G.

Второе исследование включало дополнительный элемент. Половине участников вначале дали определение теории заговора, включающее три критерия: влиятельные люди работают в группе для достижения определенной цели, они стараются держать это в секрете и действуют за счет других. Остальные участники не получили этого определения заранее.

Затем участники оценивали, насколько правдивой, по их мнению, была статья или утверждение и содержалась ли в них теория заговора. Оказалось, что чем больше участник верил статье или утверждению, тем труднее ему было распознать теорию заговора. Участники также с меньшей вероятностью правильно идентифицировали теории заговора, если им требовалось быстро принять решение. Однако тем, кому продемонстрировали критерии теории заговора, с большей вероятностью идентифицировали заговоры.

Отмечается, что во втором исследовании способность правильно идентифицировать заговор по указанным критериям не снижала вероятность, что участники поверят в его существование. Это показывает, что разоблачение теорий заговора может не быть эффективным способом побудить людей изменить уже имеющиеся убеждения. По мнению авторов, такие разоблачения, наоборот, могут отталкивать людей и помешать им принять рациональные доводы.