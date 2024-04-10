Сбер займется исследованиями в области квантовых технологий

Сбербанк намерен заняться прикладными научными исследованиями в области квантовых технологий. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев на форуме "Открытые инновации".

Как отметил Белевцев, Сбер, являясь одним из крупнейших технологических лидеров, поддерживает научно-образовательную деятельность в России в различных направлениях и имеет собственные исследовательские лаборатории. Ключевыми задачами нового направления в области квантовых технологий станет проведение прикладных исследований, формирование и проверка бизнес-гипотез.

"В Сбере достаточно потенциальных задач для собственной программы квантовых исследований, прежде всего, в финансах, рисках, обучении моделей искусственного интеллекта. Так, аналитические данные свидетельствуют, что именно финансовая отрасль получит максимальный эффект от применения квантовых вычислений. Уверен, что в будущем синергия квантовых вычислений и искусственного интеллекта приблизит нас к появлению сильного AI, который по своим когнитивным способностям почти не будет уступать человеку", - сказал Белевцев.

По его словам, Сбер намерен активно сотрудничать с научными институтами и университетами по этому направлению. Научным руководителем центра по изучению квантовых технологий Сбербанка стал старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Страупе.