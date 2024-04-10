Ростех начал использовать дополненную реальность при сборке авиадвигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) внедряет технологии дополненной реальности при сборке газотурбинных двигателей на Рыбинском предприятии ОДК-Сатурн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедряет передовые цифровые технологии при сборке узлов и агрегатов авиационных двигателей.<…> Пилотный проект реализуется на Рыбинском предприятии ОДК-Сатурн при сборке газотурбинных двигателей (ГТД). В основе решения - комбинация отечественной программной платформы ИКСАР с очками дополненной реальности и другими типами мобильных устройств", - говорится в сообщении.

Сборщик авиадвигателей работает в очках дополненной реальности, на поверхность которых выводятся пошаговые инструкции. Еще одним участником процесса в информационной системе является контролер, который подтверждает возможность перехода к следующему блоку работ, пояснили в Ростехе.

Благодаря ИКСАР можно осуществлять фото- и видеофиксацию выполненной работы, структурируя цифровой след сборочного процесса. Совокупность выполненных операций в системе позволяет получить информацию для автоматического формирования карты сборки изделия. Система также учитывает время, затраченное на каждую операцию, может отслеживать нагрузку на сотрудников и анализировать их работу. Кроме того, она позволяет с рабочего места выйти на связь с экспертами для получения консультаций.