Стала известна сумма контракта на поставку Starlink Украине

Пентагон заплатил 23 миллиона долларов компании Илона Маска SpaceX за поставку терминалов Starlink Вооруженным силам Украины.

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Такую сумму со ссылкой на осведомленного американского чиновника называет Bloomberg.

«Сумма в 23 миллиона долларов ничтожна по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые корпорация Маска Space Exploration Technologies Corp. выиграла, став ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США», — указывает агентство.

Как стало известно, контракт на поставку Starlink украинской армии был заключен в июне 2023 года, истекает в мае 2024 года, и неизвестно, будет ли он продлен.

Маск рассказал, почему он отказал Украине в активации Starlink у Крыма

Ранее в США заявили об использовании российскими войсками Starlink. По данным издания The Wall Street Journal, в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российским войскам.