Почти 90% подростков в США хотят купить iPhone

В США наблюдается высокий уровень лояльности подростков к продукции Apple, где большинство молодых людей пользуются iPhone или хотят его купить. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на исследование аналитической фирмы Piper Sandler.

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Согласно опросу, 85% уже являются пользователями iPhone, тогда как 86% планируют приобрести смартфон Apple в качестве следующего устройства. Несмотря на высокий показатель, эти цифры незначительно отстают от прошлогодних показателей. Тогда 87% респондентов владели iPhone и 88% выразили желание его купить.

Что касается носимой электроники, 34% подростков, уже имеющих умные часы, отдают предпочтение Apple Watch, в то время как 13% планируют их приобрести в будущем. Бренды Rolex и Casio заняли второе и третье места в списке желаний подростков.

В сфере музыкальных сервисов Spotify удерживает лидерство с долей около 66%, в то время как Apple Music занимает 30%. В области стриминговых сервисов видеоконтента Netflix и YouTube делят первенство с равным процентом пользователей — по 30%, в то время как Apple TV+ использует менее 5% опрошенных подростков.