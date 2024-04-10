Назван самый популярный смартфон на вторичном рынке в начале 2024 года

В период с января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны увеличился втрое в количественном выражении и более чем в четыре раза в денежном эквиваленте по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Средняя стоимость таких устройств составила 22 625 руб., а самым популярным брендом на вторичном рынке в первом квартале 2024 года стал Apple, заняв 32,4% от общего числа продаж восстановленных устройств. Россияне приобретали модели iPhone 11 объемом 128 и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ. Samsung, лидер прошлого года, сместился на второе место с долей 31,1%, где Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE стали наиболее востребованными. Xiaomi замкнул тройку лидеров с 15,6% рынка, причем наибольшей популярностью пользовались бюджетные Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и Redmi 9.

Продажи китайских смартфонов в целом увеличились втрое, при этом Infinix, появившийся на рынке восстановленных устройств только в декабре 2023 года, вошел в четверку лидеров с долей 3,3%, уступая лишь Xiaomi, Huawei и Realme.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФон» Давид Борзилов отмечает, что повышенный интерес к восстановленным смартфонам обусловлен возможностью приобретения флагманских моделей на вторичном рынке без видимых следов использования, с гарантией и по более доступной цене. Все устройства, принятые по программам выкупа и трейд-ин, проходят тщательную предпродажную подготовку, включая диагностику и тестирование.