В древности лучшим другом человека была лиса

Современные городские лисы могут считаться вредителями, но новое исследование показывает — когда-то они были лучшими друзьями человека.

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Ученые проанализировали останки, обнаруженные на древнем месте захоронения в Патагонии (Аргентина), датируемом примерно 450 годом нашей эры.

Среди 18 взрослых и 6 детских скелетов исследователи нашли доказательства того, что представители древнего вида лис были похоронены вместе с людьми. Анализ показал близость рациона лис и человека, что свидетельствует об их тесных отношениях.

Вымерший вид лис, Dusicyon avus, был размером с немецкую овчарку. Исследователи, включая ученых из Оксфордского университета, предполагают, что лиса могла быть домашним питомцем для древних охотников-собирателей.

Однако исследователи считают, что появление современной собаки привело к упадку лис в качестве домашних компаньонов.