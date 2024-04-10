Intel анонсировала новейшие процессоры Xeon 6

На мероприятии Vision 2024 компания Intel представила новое поколение серверных процессоров Xeon 6.

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Семейство Xeon 6 объединит два типа чипов, анонсированных ранее под кодовыми названиями Sierra Forest и Granite Rapids.

Sierra Forest Xeon 6 будут ориентированы на энергоэффективность и оснащены до 288 ядрами нового поколения E-ядер. Granite Rapids Xeon 6 будут построены на базе высокопроизводительных P-ядер и обеспечат высокую вычислительную мощность.

Intel отказывается от бренда Scalable в названиях процессоров Xeon. Новые чипы будут иметь только порядковый номер серии.

Первые процессоры свежей линейки появятся во II половине 2024 года. Сначала на рынок выйдут модели Sierra Forest, а затем Granite Rapids.

Новые Xeon 6 станут ключевым элементом экосистемы Intel Enterprise AI, которая будет включать в себя широкий набор фреймворков, аппаратных средств и партнерские решения.