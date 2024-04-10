На экстремальной глубине Тихого океана у берегов Чили найдены новые виды живых существ. Ученые на борту исследовательского судна Falkor (too) Океанографического института Шмидта отправили роботизированный подводный аппарат на глубину более 1524 метров для изучения биотопов морского дна.

В результате им удалось идентифицировать более сотни удивительных видов, которые, по оценке ученых, являются новыми для науки. Их они сняли на видео.

Так ученые обнаружили существ, подобных живым созвездиям, малиновых ракообразных с очень длинными ногами с шипами, а также множество морских обитателей, способных к биолюминесценции.

Был обнаружен новый вид глубоководной рыбы-удильщика, известной своим мрачным выражением лица и светящейся приманкой. Новый вид может еще и ходить по морскому дну благодаря модифицированным плавникам.

Это первое научное наблюдение за такой разновидностью удильщика в юго-восточной части Тихого океана.

Члены экспедиции подчеркнули, что необходимо дальнейшее изучения морских глубин.

По мнению морского биолога Северного католического университета в Чили и главного научного сотрудника экспедиции Хавьера Селланеса, такое исследование подтверждает, что даже в самых отдаленных и малоизученных уголках мирового океана существует обилие жизни, о которой человечество пока не знает.

Информация о новых видах, как указал Селланес, не только расширяет границы научного знания о биоразнообразии океана, но также поднимает вопросы о сохранении этих малоизученных и уязвимых экосистем. Им может угрожать деятельность человека, включая коммерческое рыболовство и добычу полезных ископаемых.