В США могут запретить использовать ПО от «Лаборатории Касперского»

Власти США могут запретить американским компаниям и гражданам по соображениям нацбезопасности использовать ПО от «Лаборатории Касперского».

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, решение находится на стадии доработки и может быть принято уже в этом месяце.

«Правительственным учреждениям США уже запрещено использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского», но действия по предотвращению использования этого ПО частными компаниями были бы беспрецедентными», — говорится в публикации.

Ранее американская компания Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт с 20 марта.

В 2022 году корпоративный мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам.