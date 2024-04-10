NYT: инженер Boeing рассказал о дефектах при сборке 787 Dreamliner

В фюзеляжах дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner, возможно, имеются серьезные дефекты, связанные с особенностями их изготовления и сборки. Такое мнение в интервью газете The New York Times выразил инженер Boeing Сэм Салехпур.

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Проработавший в Boeing более десяти лет Салехпур пояснил, что проблемы возникли из-за изменений в процессе установки и скрепления крупных секций фюзеляжа на сборочной линии. По его словам, фюзеляж лайнера состоит из нескольких секций, которые поставляют разные производители.

В местах соединения они имеют неодинаковую форму, что, по его мнению, в дальнейшем сказывается на безопасности полетов. В Boeing признали, что производственные изменения, действительно, были внесены, однако представитель компании Пол Льюис заверил, что они "не повлияли на прочность или безопасную долговечность планера". 12 марта стало известно, что компания Boeing провалила 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США. Компания Spirit AeroSystems, производящая фюзеляж для 737 MAX, не прошла семь проверок из 13.