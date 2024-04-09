Умер предсказавший "частицу бога" ученый Питер Хиггс

На 94-м году скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс, который предсказал существование бозона Хиггса. Об этом сообщает Эдинбургский университет.

Там отметили, что Хиггс скончался 8 апреля у себя дома после непродолжительной болезни.

«Он был незаурядной личностью и по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, и его наследие будет продолжать вдохновлять многие будущие поколения», — приводятся в тексте слова ректора Эдинбургского университета Питера Мэтисона.

В 1964 году Хиггс предположил существование новой частицы — бозона. Ее существование было подтверждено только в 2012 году во время исследований на Большом адроном коллайдере. В 2013 году Хиггс вместе с бельгийцем Франсуа Энглером получили Нобелевскую премию по физике за открытие бозона.