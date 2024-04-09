В Афганистане планируют ограничить доступ к Facebook*

Министерство телекоммуникаций и информационных технологий во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), разработало меры для ограничения доступа к социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) или полной его блокировки. Об этом сообщил глава ведомства Наджибулла Хаккани.

"Наше молодое поколение сейчас находится в такой ситуации, что они академически слабы, а большинство из них - безграмотны", - приводит его слова афганский телеканал TOLO news.

Как утверждает Хаккани, времяпрепровождение молодежи в социальной сети "идет на пользу компании, но во вред стране".

"В связи с этим была разработана политика для ограничения доступа к Facebook либо его блокировки", - добавил министр.

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН. 3 октября прошлого года газета "Хашт-э субх" сообщила, что сторонники "Талибана" закрыли две частные школы в провинции Газни (центральная часть страны) из-за того, что учителя в них сбривали бороды.