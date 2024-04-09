Ученые разделили косаток на два разных вида

Американские и канадские ученые проанализировали ДНК косаток из разных регионов. Оказалось, что они начали разделяться 200–300 тысяч лет назад. Исследователи выявили два разных вида косаток — Orcinus rectipinnus, которые обитают в глубоких водах и обладают сплошным белым пятном позади плавников, и Orcinus ater, которые плавают возле береговых линий США и Канады и питаются исключительно лососевыми. Разделение косаток на два разных вида поможет усилить меры по их сохранению. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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Косатки (Orcinus orca) обитают во всех океанах и сегодня считаются одним из глобальных видов. Однако часть косаток, обитающих в северном районе Тихого океана, уже занесена в список исчезающих видов в США и Канаде. Истощение запасов лосося из-за чрезмерной охоты и климатических изменений привело к сокращению популяций косаток — сегодня их осталось всего около 75 особей в регионе. Если вынести этих млекопитающих в отдельный вид, Международный союз охраны природы будет разрабатывать отдельные меры по его сохранению.

«Мы сталкиваемся с глобальным природоохранным кризисом и теряем виды, о существовании которых даже не подозреваем», — рассказал Филлип Морин, ведущий автор исследования из Национальной службы морского рыболовства, США.

Американские и канадские ученые решили заняться этим вопросом. Когда они впервые начали исследовать геномы морских млекопитающих, то пришли к выводу, что систематика китообразных действительно бедна. Наземных животных классифицируют по найденным костям, а останки водных особей сложно собрать и сохранить на суше. У исследователей нет обширных коллекций китовых черепов, поэтому им пришлось использовать новые технологии — генетический анализ, записи с дронов и спутниковые метки. За 20 лет ученые проанализировали от геномы множества косаток. Они обнаружили, что небольшие изменения в ДНК этих млекопитающих начали происходить 200–300 тысяч лет назад, и особенно заметными они стали около 100 тысяч лет назад. Ученые выявили два гипотетических вида косаток.

Особи, отделившиеся от остальных еще 200-300 тысяч лет назад, получили название косаток Бигга — в честь Майкла Бигга, отца современных исследований косаток. Они охотятся небольшими стаями на тюленей и других морских млекопитающих в глубоких водах, простирающихся от Южной Калифорнии до Северного полярного округа. Когда косатки Бигга подкрадываются к добыче, то стараются не общаться друг с другом. Эти особи обладают заостренными спинными плавниками треугольной формы со сплошным белым «седловидным пятном» позади плавников. Ученые предложили назвать косаток Orcinus rectipinnus (лат. recti — прямой, pinna — плавник).

Второй вид косаток больше предпочитает рыбу — чавычу и других лососевых. Они любят общаться между собой, в том числе во время охоты. Большинство особей остается с матерями на всю жизнь. Эти косатки обитают ближе к береговой линии от Центральной Калифорнии до юго-восточной Аляски — где скапливается лосось. Как правило, их плавники загибаются к хвосту, а черные вкрапления иногда доходят до седловидных пятен. «Местным» косаткам исследователи предложили название Orcinus ater (лат. ater — черный, мрачный).

Ученые полагают, что существует и третий вид косаток, обитающий в Тихом океане, однако о нем известно меньше. Эти млекопитающие обитают еще дальше Orcinus rectipinnus и охотятся на акул и других крупных рыб.

Ученые планируют посоветоваться насчет названий видов с коренными народами, живущими в США и Канаде и тесно взаимодействующими с косатками. Предложение о внесении двух разных видов косаток скоро будет передано на рассмотрение комитета Общества морских млекопитающих.