Продуктивная работа в Google Chrome: 6 полезных трюков

Google Chrome славится скоростью, чистым интерфейсом и интеграцией сервисов Google, но это далеко не все, что браузер может предложить. Портал howtogeek.com рассказал о неочевидных функциях Chrome, которые помогут вам повысить продуктивность.

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Организация группы вкладок

Перебор бесконечного множества вкладок может быть утомительным занятием. И именно поэтому Chrome предлагает функцию группировки вкладок: так вы можете рассортировать их и снизить концентрацию мусора в окне браузера. Для того, чтобы создать группу, кликните правой клавишей мыши на любой открытой вкладке и нажмите «Добавить вкладку в новую группу». Чтобы открывать разные вкладки в группе, достаточно кликнуть на нее правой клавишей мыши и выбрать нужную.

Повторное открытие закрытых вкладок

Chrome ведет учет недавно закрытых вкладок и позволяет открыть их заново — довольно удобно, если вы вдруг случайно закрыли что-то нужное. Чтобы посмотреть список недавно закрытых вкладок, кликните на значок выпадающего меню в левой верхней части окна. Там вы найдете строку «Недавно закрытые».

Сохранение открытых вкладок с предыдущей сессии

Дополняя предыдущий пункт, стоит отдельно упомянуть еще одну функцию Chrome — сохранение предыдущих сессий. Вместо того, чтобы каждый раз при запуске браузера открывать одни и те же вкладки, вы можете просто сохранить их. Причем они сохранятся даже в случае вылета или перезагрузки ПК. Чтобы включить эту функцию, откройте настройки браузера, перейдите в меню «Запуск Chrome» и выберите опцию «Раннее открытые вкладки».

Боковая панель Chrome

Боковая панель — удобный инструмент, который обеспечивает быстрый доступ к целому ряду функций: от закладок до быстрого поиска по странице. Панель открывается нажатием на значок в правой верхней части экрана, рядом с иконкой профиля.

Блокировка вкладок инкогнито (Android и iOS)

Chrome для Android и iOS имеет эксклюзивную функцию, которая может защитить вашу скрытую браузер-сессию от посторонних. А именно, автоматическую блокировку вкладок инкогнито при закрытии Chrome. Настройку можно включить в меню «Конфиденциальность и безопасность».

Режим экономии памяти

Если Chrome подвисает и тормозит во время интернет-серфинга, особенно при множестве открытых вкладок, то это явный симптом недостатка памяти на устройстве. Chrome предлагает встроенное решение — режим экономии памяти, перераспределяющий ресурсы ПК на активные вкладки. Чтобы включить его, перейдите в настройки браузера и активируйте соответствующую опцию в меню «Производительность».