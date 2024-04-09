Российские производители электроники получили сотни миллиардов рублей госсубсидий

За последние восемь лет из госказны в разработку отечественной электронной компонентной базы и модулей на ее основе направили 274 млрд рублей, передает CNews.

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В общей сложности удалось поддержать порядка 600 проектов в этой области, говорится в публикации. Предполагается, что их выручка кратно превысит объем инвестиций.

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, российские разработчики радиоэлектронной аппаратуры получили 156 млрд бюджетных средств в качестве госсубсидий, а производители электронной компонентной базы — 118 млрд рублей.

Он указал на выстраивание в стране обширной системы мер поддержки. Шпак отметил, что она закрывает все этапы создания электронной продукции, начиная от субсидий на создание средств производства, материалов, САПРов и химии и заканчивая субсидиями на разработку радиоэлектронной аппаратуры.

Ранее Минтранс сообщил, что российским авиакомпаниям будут субсидировать 360 рейсов в 2024 году.