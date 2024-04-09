Тушу неизвестного существа выбросило на пляж в Малайзии
На пляже города Лунду обнаружили разлагающуюся тушу неизвестного существа. Об этом пишет Livescience.
Находка представляет собой глобстер – фрагмент туши крупного морского животного, которую тяжело идентифицировать из-за сильного разложения.
В материале уточнили, что размеры глобстера в несколько раз превышают человеческие. Об этой находке уведомили силы гражданской обороны штата Саравак. По предварительному мнению специалистов, останки принадлежат киту.