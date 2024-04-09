NASA показало, как выглядит солнечное затмение с МКС

NASA показало, как выглядит солнечное затмение с Международной космической станции (МКС). Кадры с гигантской тенью, которая медленно передвигалась по поверхности Земли, продемонстрировали в эфире канала ABC News.

Для наблюдателей с Земли полное солнечное затмение, которое состоялось 8 апреля, длилось около трех минут. Наблюдать его можно было на узкой полосе земли от Мексики до Канады. Однако космонавты на МКС могут взглянуть на явление с необычного для остального человечества угла — для них затмение проявляется гигантской тенью Луны, которая передвигается по поверхности планеты.

Наблюдение за затмением потребовало от инженеров неоднократной регулировки орбиты станции. В результате специалистам удалось разместить МКС неподалеку от Северной Америки в момент прохождения Луны между Землей и Солнцем.

Следующее полное затмение над территорией США произойдет уже в 2044 году. По этой причине в NASA не хотели упускать возможность заснять прохождение тени прямо сейчас. В Европе ближайшее подобное событие случится в 2026 году. Его можно будет наблюдать с территории Гренландии, Исландии, Испании, России и Португалии.