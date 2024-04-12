5 самых полезных новшеств Android в 2024

2023 год был продуктивным для Google: операционная система Android получила много полезных и действительно приятных обновлений. Портал SlashGear рассказал о самых примечательных новшествах Android за прошедший год.

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Quick Share

Quick Share — своего рода аналог AirDrop на iPhone, но для смартфонов на базе Android. Пользователи устройств Samsung уже знакомы с этой функцией, однако теперь Google и Samsung решили объединиться, чтобы сделать инструмент доступным для всех Android-смартфонов. Quick Share позволяет одним нажатием делиться файлами, ссылками, видео и другими медиа между разыми устройствами. Google также работает над портом Quick Share для Windows.

Output Switcher

Output Switcher облегчает прослушивание музыки, если пользователь владеет несколькими устройствами. По сути, этот инструмент позволяет переключаться между аудиоканалами смартфона, планшета и ПК. YouTube Music было первым приложением, получившим интеграцию инструмента, однако теперь он работает и в Spotify.

Интеграция Lens в Google Maps

Google известна привычкой интегрировать разные функции своих сервисов друг в друга. Например, Google Lens, AR-инструмент для поисковика, теперь встроен в Google Maps. Он позволяет в реальном времени получать информацию о магазинах, кафе, ресторанах и банкоматах при помощи камеры смартфона. Правда, на данный момент функция работает не во всех городах.

ИИ в Android Auto

Android Auto научился пересказывать содержания сообщений вслух, если их длина не превышает 40 слов. Кроме того, встроенный ассистент Google может тут же подсказать варианты ответа и контекстуальные действия, вроде звонков и текстовых сообщений. Компания утверждает, что голосовой помощник не сохраняет содержание сообщений, поэтому вы можете не беспокоиться о сборе персональной информации.

Безопасность приложений

Наконец, Google также поработала над безопасностью магазина приложений Google Play. Он в реальном времени сканирует систему на предмет вредоносных приложений, после чего смартфон либо посоветует проверить подозрительную программу, либо автоматически заблокирует ее.