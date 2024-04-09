Xiaomi показала планшет и смартфон, посвященные Гарри Поттеру

Компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Turbo 3 и планшет Redmi Pad Pro, выполненные в стиле Гарри Поттера. Фотографии гаджетов на своей странице в китайской социальной сети Weibo опубликовал президент Xiaomi Лу Вэйбин.

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Полноценная презентация смартфона и планшета, в том числе в обычном дизайне, пройдет 10 апреля. Тем не менее уже сейчас компания объявила, что устройства выйдут в эксклюзивном варианте под названием Harry Potter Edition.

В прошлом году компания уже выпускала Redmi Note 12 Turbo в дизайне, вдохновленном Гарри Поттером. За проработку внешнего вида смартфона и аксессуаров к нему отвечали около 100 фанатов франшизы. Как отмечает Вэйбин, планшет станет первым в истории устройством в своей категории, которое выходит в коллаборации с популярной серией о чародеях.

Смартфону Redmi Turbo 3 приписывают субфлагманский чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, основную камеру на 200 Мп и OLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц. Планшет Pad Pro получит большой 12,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц, а также процессор Snapdragon 7 Gen 2.