4 минуты без Солнца: редкие кадры полного затмения

8 апреля жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдали полное затмение Солнца. По данным Московского планетария, затмение продолжалось с 19:39 до 22:55 мск. Момент полного затмения солнца, когда Луна полностью закрыла нашу звезду, длился 4 минуты 28 секунд.

Следующее полное затмение состоится 12 августа 2026 года и охватит большие территории Северного полушария.

Кадры редкого астрономического явления — в галерее "Рамблера".