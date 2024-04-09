$92.58+0.17100.22+0.10
Войти в почту

4 минуты без Солнца: редкие кадры полного затмения

Slide 1 of 15
Фотография полного солнечного затмения в США
1/12
Фотография полного солнечного затмения в США 
© globallookpress.com
Люди наблюдают солнечное затмение в Вашингтоне
2/12
Люди наблюдают солнечное затмение в Вашингтоне 
© globallookpress.com
Солнечное затмение в районе Таймс-сквер в Нью-Йорке
3/12
Солнечное затмение в районе Таймс-сквер в Нью-Йорке 
© globallookpress.com
Люди наблюдают за частичной фазой полного солнечного затмения в Кингстоне, Канада
4/12
Люди наблюдают за частичной фазой полного солнечного затмения в Кингстоне, Канада 
© globallookpress.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Один из зрителей во время солнечного затмения в Канаде
5/12
Один из зрителей во время солнечного затмения в Канаде 
© globallookpress.com
Момент частичного солнечного затмения в США
6/12
Момент частичного солнечного затмения в США 
© globallookpress.com
Один из зрителей во время солнечного затмения в Канаде
7/12
Один из зрителей во время солнечного затмения в Канаде 
© globallookpress.com
Один из зрителей во время солнечного затмения в Канаде
8/12
Один из зрителей во время солнечного затмения в Канаде 
© globallookpress.com
Момент полного солнечного затмения в Канаде
9/12
Момент полного солнечного затмения в Канаде 
© globallookpress.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Реакция людей во время полного солнечного затмения в Канаде
10/12
Реакция людей во время полного солнечного затмения в Канаде 
© globallookpress.com
Солнечное затмение в Вашингтоне
11/12
Солнечное затмение в Вашингтоне 
© globallookpress.com
Мальчик наблюдает солнечное затмение через маску для сварки
12/12
Мальчик наблюдает солнечное затмение через маску для сварки 
© globallookpress.com

8 апреля жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдали полное затмение Солнца. По данным Московского планетария, затмение продолжалось с 19:39 до 22:55 мск. Момент полного затмения солнца, когда Луна полностью закрыла нашу звезду, длился 4 минуты 28 секунд.

Следующее полное затмение состоится 12 августа 2026 года и охватит большие территории Северного полушария.

Кадры редкого астрономического явления — в галерее "Рамблера".

Рамблер: главные новости