Российские ученые изобрели космический «климат-контроль»

Ученые Самарского университета имени Королева изобрели космический «климат-контроль». Во время полета устройство будет создавать комфортную температуру для научных устройств.

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Пресс-служба университета сообщила, что запуск изобретения планируется в 2024 году. Работы по его созданию завершены, образцы прошли приемо-сдаточные испытания и уже отправлены в центр «Прогресс», там будут проводиться испытания в составе космического аппарата «Бион-М».

Данное устройство поможет проводить эксперименты и исследования по влиянию факторов полета в космосе на зерна и клетки растений. Подобной аппаратуры нет ни в России, ни за рубежом. Функции изобретенного устройства сравнимы с климат-контролем, который встроен в автомобиль.

Ранее первая в Японии ракета частной компании взорвалась сразу после запуска. Неудачный пуск был совершен с третьей попытки.