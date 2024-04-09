Новое приложение «Тинькофф» появилось в AppStore

Мобильное приложение банка «Тинькофф» снова появилось в официальном магазине приложений для iOS App Store. Оно носит название «Т-помощь» и будет доступно для скачивания несколько часов, передает ТАСС.

Отмечается, что после входа в приложение кредитной организации можно увидеть окно: «Приложение устарело. Скачайте новое приложение "Т-помощь", чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно».

Летом прошлого года из-за наложенных на банк «Тинькофф» санкций компания Google удалила его приложение из магазина Google Play, а компания Apple — из магазина App Store.

Банк «Тинькофф» попал под самые жесткие, блокирующие санкции США 20 июля, в день вывода его основателя Олега Тинькова из-под санкций Великобритании.

Ранее сообщалось, что из магазина App Store удалили приложение «Автодора», которое позволяло оплачивать проезд по федеральным трассам. Также приложение больше нельзя скачать в Google Play.