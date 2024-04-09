В России стартовали продажи дешевых Bluetooth-наушников от Anker

В России стартовали продажи полноразмерных беспроводных наушников Soundcore Q20i от компании Anker Innovations. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

© Soundcore

Благодаря 40-мм динамическим драйверам наушники Soundcore Q20i точно воспроизводят звук в диапазоне от 16 Гц до 40 кГц. Фирменная технология BassUp усиливает и подчеркивает звучание низких частот. При подключении наушников с помощью кабеля становится доступна технология Hi-Res Audio.

Система гибридного шумоподавления распознает фоновый шум и эффективно отсекает до 90% посторонних звуков, позволяя пользователю сосредоточиться на музыке. При этом в Soundcore Q20i предусмотрен режим прозрачности, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг, не снимая наушников.

Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам – это дает возможность легко переключаться между музыкой, просмотром видео и звонками. Технология быстрой зарядки обеспечивает Q20i возможностью воспроизведения музыки в течение четырех часов всего после пяти минут подключения к источнику электроэнергии. Один полноценный заряд обеспечит до 40 часов воспроизведения с включенным активным шумоподавлением и до 60 часов – с выключенным.

Наушники продаются по цене 7 тыс. руб. и доступны в двух цветах – черном и синем.