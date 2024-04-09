СМИ: после мартовских блокировок в России стали чаще скачивать VPN

"Известия": после мартовских блокировок в России стали чаще скачивать VPN
С начала весны рост загрузок сервисов VPN вырос примерно на 30% от среднестатистических показателей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Юрия Шабалина, генерального директора компании "Стингрей Технолоджиз", которая специализируется на информационной безопасности мобильных приложений.
"Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать", — сказал он.
Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал газете, что у депутатов также есть информация о резком росте спроса на VPN-сервисы на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По словам специалистов, использование таких ресурсов несет потенциальные риски в сфере безопасности.
Эксперты отмечают, что 99,9% бесплатных приложений используют личные данные пользователей. Журналисты пишут, что в среднем на популярные приложения среди россиян может приходиться около 90–100 млн скачиваний в год. С начала весны в силу вступил запрет на популяризацию VPN-сервисов.
С 1 марта Роскомнадзор направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы.