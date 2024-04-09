СМИ: после мартовских блокировок в России стали чаще скачивать VPN

С начала весны рост загрузок сервисов VPN вырос примерно на 30% от среднестатистических показателей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Юрия Шабалина, генерального директора компании "Стингрей Технолоджиз", которая специализируется на информационной безопасности мобильных приложений.

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"Не так давно прошла волна блокировок различных сервисов, что снова привело к росту загрузок, так как некоторые из старых VPN перестали работать", — сказал он.

Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал газете, что у депутатов также есть информация о резком росте спроса на VPN-сервисы на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По словам специалистов, использование таких ресурсов несет потенциальные риски в сфере безопасности.

Эксперты отмечают, что 99,9% бесплатных приложений используют личные данные пользователей. Журналисты пишут, что в среднем на популярные приложения среди россиян может приходиться около 90–100 млн скачиваний в год. С начала весны в силу вступил запрет на популяризацию VPN-сервисов.

С 1 марта Роскомнадзор направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы.