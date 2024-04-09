СМИ: TikTok создаст социальную сеть для обмена фотографиями

TikTok разрабатывает новое приложение - аналог Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), которое позволит пользователям делиться фотографиями. Об этом сообщил портал TechCrunch.

"В рамках нашей постоянной приверженности инновациям мы изучаем возможность нашего сообщества создавать фотографии и тексты и делиться ими в специально отведенном для этих форматов пространстве", - заявил представитель TikTok порталу.

Отмечается, что пользователи TikTok уже начали получать уведомления о новом приложении, которое, скорее всего, будет называться TikTok Notes, хотя оно еще недоступно в цифровых магазинах.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.