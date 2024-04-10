Apple ограничила функциональность своих очков дополненной реальности

Разработчики приложений пожаловались, что Apple сильно ограничила функциональность своих очков дополненной реальности Vision Pro. Об этом стало известно журналистам издания The Information.

© Unsplash

Согласно отчету медиа, разработчики ПО недовольны, что компания запрещает их приложениям использовать камеры в Vision Pro. Так, разработчик фитнес-игры HitMotion Энтони Витилло заявил, что хочет, чтобы его приложение взаимодействовало с реальными предметами — например, боксерскими грушами. Однако функция использования камер заблокирована.

Другой разработчик Калани Хелекунихи, который запустил программу для людей с ограниченными возможностями, также раскритиковал правила Apple. Хелекунихи хотел бы, чтобы его сервис описывал предметы, до которых люди дотрагиваются. Однако эта функция невозможна без доступа к камерам.

Опрошенные The Information эксперты объяснили ограничение функциональности Vision Pro проблемами конфиденциальности. По их словам, в компании не хотят повторения случаев очков Google Glass, когда другие люди опасались носителей устройства из-за наличия камер.

В середине февраля специалисты Immersive Wire рассказали, что приложения для Apple Vision Pro не пользуются популярностью. По их данным, большую часть программ скачали не больше 1000 раз.