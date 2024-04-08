Появились кадры первого с 2017 года солнечного затмения в США

Солнечное затмение началось в Соединенных Штатах Америки. Кадрами этого галактического явления в понедельник, 8 апреля, поделились корреспонденты.

В последний раз затмение можно было созерцать в Штатах в 2017 году. Сегодня полное солнечное затмение станет куда масштабнее. Полную фазу этого природного явления можно будет наблюдать в 15 американских штатах, а также в некоторых областях Канады и Мексики.

Луна, которая закроет собой Солнце 8 апреля, отбросит тень шириной 198 километров на поверхность Земли. Полные фазы солнечного затмения на Земле начнутся в 19:39 по московскому времени. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по славянской магии, нумеролога Евгении Беловой, что принесет затмение жителям планеты и что опасно делать в этот период.

25 марта состоялось сразу два важных астрологических события: полутеневое лунное затмение и открытие коридора затмений, который закончится 8 апреля. «ВМ» выяснила, почему именно в этот период рекомендуется загадывать желания.